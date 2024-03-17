مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 6.. «الكوكيز» دليل حب حلا شيحا لخالد النبوي

توالت أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 6 للنجم خالد النبوي، وشهدت الحلقة تعرف الفنان خالد النبوي على حلا شيحا بصورة أكبر، فطلبت منه أن يحضر أسرته، من أجل تناول العشاء معًا.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 6

خلال أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 6، ذهب مختار خالد النبوي، إلى منزل مي، التي تجسد دورها الفنانة حلا شيحا، بعد ذهاب نجله إلى منزلها.

أخبرته «مي» عن هوايتها الأساسية وهي الرسم، وقدّمت له «كوكيز» للتعبير عن حبها لهم، وعزمت عائلته بأكملها على العشاء.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار تشويقي اجتماعي حول عائلة مختار وأولاده الـ 6، الذين يحاول تربيتهم تربية صحيحة، بعد أن فقد والدتهما منذ 3 سنوات، ولكنه يفقد السيطرة على نجله الكبير مروان بسبب دخوله في مرحلة المراهقة.