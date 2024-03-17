مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 6.. تعرف على مرض مادي حبيبة نور خالد النبوي

كشف مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 6، بطولة خالد النبوي عن أحداث تشويقية، عندما ذهب نور خالد النبوي إلى «مادي» التي تجسد دورها الفنانة مايان السيد.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 6

ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 6 كشفت مايان السيد أنها أصيبت بمرض بايبولار، ودخلت في حالة من الاكتئاب ثم ابتعدت فترة عن كل من حولها.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار تشويقي اجتماعي، حول عائلة مختار وأولاده الـ6، الذين يحاول تربيتهم تربية صحيحة بعد أن فقد والدتهم منذ 3 سنوات، ولكنه يفقد السيطرة على نجله الكبير مروان، بسبب دخوله مرحلة المراهقة.

موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة dmc، في المواعيد التالية: الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحًا.