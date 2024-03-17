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دراما المتحدة

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 7.. تفاصيل إصابة مايان السيد بالاكتئاب

كتب:

ضحى محمد
09:01 ص | الأحد 17 مارس 2024
مايان السيد

مايان السيد

ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 7، كشفت مايان السيد أنها أصيبت بمرض بايبولار الذي تظهر أعراضه كل فترة، ودخلت في حالة من الاكتئاب.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 7

وأكّدت من خلال أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 7، أن مرض بايبولار من الأمراض الخطيرة، ثنائي القطب، الذي كان يُعرف في السابق باسم الاكتئاب الهوسي، وهو عبارة عن حالة صحية عقلية تتسبب في تقلبات مزاجية مفرطة، وعندما تصاب الحالة بالاكتئاب، ربما تشعر بالحزن أو اليأس وفقدان الاهتمام أو الاستمتاع بمعظم الأنشطة.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، في إطار تشويقي اجتماعي، حول عائلة مختار وأولاده الـ6، الذين يحاول تربيتهم تربية صحيحة، بعد أن فقد والدتهم منذ 3 سنوات، ولكنه يفقد السيطرة على نجله الكبير مروان، بسبب دخوله مرحلة المراهقة.

موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، على قناة dmc، في المواعيد التالية: الساعة 10.45 مساءً، والإعادة 10.15 صباحًا.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.