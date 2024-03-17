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دراما المتحدة

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 7

كتب:

ضحى محمد
12:24 ص | الأحد 17 مارس 2024
إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 7، من بطولة خالد النبوي، من أبرز ما يتساءل عنه الجمهور خاصة بعد الأحداث الشيقة التي شهدتها الحلقات الماضية.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 7

وجاء موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل إمبراطورية ميم في المواعيد التالية:

- على قناة dmc الساعة 10.45 مساءً والإعادة 10.15 صباحًا.

- على قناة drama dmc الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساءً والساعة 3.30 صباحًا.

أحداث مسلسل إمبرطورية ميم

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي لايت، إذ يجسد خالد النبوي شخصية مختار أبو المجد، الذي يصبح مسؤولا عن أولاده الستة بعد وفاة زوجته، ويجد نفسه مضطرا لأن يصنع حياة مختلفة لهم.

وقد شهدت الحلقات السابقة تطور العلاقة بين خالد النبوي وحلا شيحا، إذ إن مشاعرها بدأت تتغير، وتحاول أن تقترب منه.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.