مسلسل المعلم الحلقة 7.. حيل سلوى خطاب للتخلص من مصطفى شعبان

شهدت الحلقة 6 من مسلسل المعلم تعرّض أحمد فؤاد سليم للإغماء، بعد حالة الحزن الشديد التي أصابته عقب تسلم محضر من المحكمة بإنذاره بالسحن لو تعثر في دفع 2 مليون جنيه خلال الأيام القليلة المقبلة.

مصطفى شعبان يذهب إلى السويس لجلب السمك

يقرر مصطفى شعبان الذهاب إلى السويس لجلب السمك، حتى يسدد الـ 2 مليون جنيه ويضمن عدم حبس أحمد فؤاد سليم.

وتعلم سلوى خطاب بحيلة مصطفى شعبان، وتجتمع مع عائلتها للتفكير في طريقة للتخلص من مصطفى شعبان.

ونكشف في السطور التالية، طريقتان لجأت لهما سلوى خطاب للتخلص من مصطفى شعبان، إذ تأتي الطريقة الأولي بإرسال منذر رياحنة لقطع طريق مصطفى شعبان، حتى لا يصل إلى السويس إلى جانب قتله، أما الطريقة الثانية، عن طريق أحمد عبدالله، الذي حرضه منذر رياحنة بقتل مصطفى شعبان مقابل 100 ألف جنيه.

بينما تأتي الطريقة الثالثة عن طريق وضع سلوى خطاب المخدرات لمصطفى شعبان في بضاعة السمك، والتي سيجلبها من السويس وتبلغ الشرطة عنه.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بجانب مصطفى شعبان، سهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.

موعد عرض مسلسل المعلم

يعرض مسلسل المعلم يوميًا، بشكل حصري على شاشة قناة الحياة، في تمام الساعة 9.45 مساءً.