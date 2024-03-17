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دراما المتحدة

الفنان طارق النهري: استكمال تصوير مسلسل المعلم غدا

كتب:

أحمد عبد الرحمن
12:41 ص | الأحد 17 مارس 2024
صناع مسلسل المعلم

صناع مسلسل المعلم

يستكمل أبطال مسلسل المعلم الذي يعرض ضمن الماراثون الرمضاني الحالي، تصوير باقي الحلقات غدًا، وذلك بعد الحريق الذي تعرض له لوكشين المسلسل الكائن باستديو الأهرام.

طارق النهري: نقل الديكور إلى مكان آخر

وقال الفنان طارق النهري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنهم سيعودون إلى لوكشين «المعلم» غدًا، لاستكمال التصوير، وسيتم نقل الديكور إلى مكان آخر بحبكة درامية أخرى، مشيرًا إلى أنه يتبقى لهم 5 حلقات فقط.

وأضاف أنه من المستحيل استكمال التصوير باستديو الأهرام، لأنّ الديكور سيحتاج إلى شهرين على الأقل في البناء.

أبطال مسلسل المعلم 

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بجانب مصطفى شعبان، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.

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بقلم أحمد عبد الرحمن