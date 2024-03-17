«الضرائب»: 31 مارس الجاري آخر موعد لتقديم الإقرارات إلكترونيا

طالبت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المشروعات والمنشآت الفردية، وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية، وأصحاب المهن الحرة، بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة في 31 مارس الجاري.

عقوبة تأخير تقديم الإقرارات الضريبية

وأضحت رئيس المصلحة، أن مواعيد تقديم الإقرار الضريبي هي مواعيد قانونية، ولابد من الالتزام بتقديم الإقرارات خلالها، حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

وذكرت، أنه في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة لا تجاوز 60 يومًا، فإن الغرامة حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه، وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين ألفا، أما في حال التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة تجاوز 60 يومًا، فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.

مصلحة الضرائب تقدم مزيدا من التيسيرات والخدمات للممولين

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب، استمرار مصلحة الضرائب في توفير كل وسائل التوعية والدعم الفني للممولين من الأشخاص الطبيعيين، خاصة من أصحاب المهن الحرة، موضحًة أن مركز كبار ممولي المهن الحرة يعمل على تقديم المزيد من التيسيرات والخدمات الضريبية، من خلال المكاتب الأمامية، وذلك لكبار ممولي المهن الحرة من كبار الأطباء، والمهندسين، والفنانين والإعلاميين والمحامين والمحاسبين وغيرهم.

ولفتت «عبدالعال» إلى قيام المركز بجهود كبيرة لتقديم الدعم الفني لهم، والرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات حول كيفية تقديم الإقرارات إلكترونيا، إضافة إلى قيام مكاتب الإرشاد الضريبي ومأموريات المهن الحرة على مستوى الجمهورية بالتعاون مع الممولين التابعين لها، وتذليل كافة العقبات أمامهم وإرشادهم إلى الإجراءات اللازمة ، وما عليهم من واجبات وما لهم من حقوق.

مواعيد عقد الندوات

يذكر، أن المصلحة تقوم بتنظيم العديد من ندوات التوعية الضريبية أسبوعيًا أون لاين، عن كيفية إدخال إقرارات المهن الحرة وغيرها من الموضوعات الضريبية، ويتم الإعلان عن مواعيد عقد هذه الندوات والرابط الخاص بحضورها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على موقع «فيسبوك».

كما تقدم المصلحة برنامج «مسؤول على الهوا» يوم الأربعاء من كل أسبوع على الصفحة الرسمية للمصلحة على «فيسبوك»، ويقوم بالرد مباشرة من خلاله نخبة من المختصين بالمصلحة على استفسارات المتابعين للصفحة.