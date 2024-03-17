لا تخسر صيامك.. عالم أزهري يوضح محظورات يجب تجنبها في شهر رمضان (فيديو)

كشف الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، عن محظورات يجب تجنبها خلال شهر رمضان، وذلك خلال حلقة جديدة من برنامج « لو تعلمون»، المذاع عبر «تليفزيون الوطن».

تهذيب النفوس وتقويم الأخلاق

وقال الدكتور هاني تمام، «رمضان شهر تهذيب النفوس وتقويم السلوك والأخلاق، وإحنا بنصوم عشان الصيام هيساعدنا على تهذيب أخلاقياتنا وتقويم سلوكنا، وبالتالي نصل الى مرحلة التقوى اللي ربنا سبحانه وتعالى عايزها مننا فى الشهر الكريم».

ضبط السلوكيات في رمضان

وأضاف قائلًا، «ربنا قال في كتابه ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾، فالغرض والمقصد الأساسي من فرضية الصيام علينا حتى نصل الى تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، وإن كل واحد فينا يخشى الله ويتقى الله فى هذا الشهر الكريم المبارك».

وتابع: «مينفعش بحجة أني صايم أعمل حاجة مش كويسة، وإنى أتعصب، أو أعلي صوتي في رمضان، وإنى أغلط في حد بحجة أني بتنرفز بسرعة وإني مصدع وجعان، رمضان جاي عشان يهذب أخلاقياتنا».

وأكمل: «يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم (رب صائم لم ينل من صيامه إلا الجوع والعطش)، يعني فيه واحد هيدخل فى رمضان وكل اللى هيستفيده من رمضان إن هو جاع وعطش، لكن ثواب رمضان، وفائدة رمضان، ونتيجة رمضان للأسف مقدرش يتحصل عليها لأنه لم يقم بضبط سلوكياته».