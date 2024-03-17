6 إجراءات من «نظافة القاهرة» في شهر رمضان.. حملات مكثفة ومواجهة التسول

أكدت هيئة النظافة والتجميل في محافظة القاهرة، برئاسة اللواء إيهاب الشرشابي، أن العمل حاليا على الحفاظ على المظهرين الحضاري والجمالي للشوارع والميادين، حيث تركز خلال شهر رمضان على عدد من الملفات والنقاط لإزالة أي مخلفات أو تراكمات بشكل فوري.

حملات في الأسواق ومواجهة التسول

وأوضحت الهيئة أنها تعمل خلال الفترة الراهنة على عدد من المحاور منها:

- تكثيف أعمال النظافة على مدار يوم كامل حول الأسواق ومنافذ البيع ورفع المخلفات أولا بأول.

- رفع مستوى النظافة بالشوارع والميادين بشكل عام، والتركيز على الجمع السكني بواسطة المتعهدين، وتجميل محيط المساجد والساحات والطرق المؤدية إليها.

- التصدي لظاهرة التسول في إشارات المرور، وعند المساجد والساحات من بعض الأفراد ممن يرتدون الزي الرسمي للنظافة لاستجداء عطف المواطنين.

- مراجعة أعمال الإنارة بالمحاور والشوارع الرئيسية، وأيضا المؤدية للمساجد وصيانة المهمات من كابلات وأعمدة الإنارة وغلق أبوابها.

- تهذيب الأشجار والتركيز على المسطحات الخضراء، وتحديدا أمام الساحات والمساجد بواسطة الإدارة المركزية للتجميل.

- تلقي أى شكاوى للمواطنين بشأن القمامة على مدار اليوم، من خلال الأرقام 15264، و29223410، و26843759.