عضو بـ«التحالف الوطني»: توزيع 250 ألف شنطة رمضانية على الأسر الأولى بالرعاية

أعلن عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حسين برهام، توزيع 250 ألف شنطة قبل بداية شهر رمضان، ومن المقرر الوصول إلى مليون شخص مع نهاية الشهر، موضحًا أن الشنطة تحتوي على السلع الأساسية التي يحتاجها كل بيت مصري.

توزيع وجبات إفطار وسحور على المواطنين

وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث الأخبار» والمُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أشار برهام إلى أنه يجرى توزيع وجبات إفطار وسحور على المواطنين، والتحالف الوطني لديه أكبر مطبخ بالجيزة، من أجل إعداد وجبات طازجة للمواطنين على أعلى مستوى.

وأوضح أن التحالف الوطني لديه قاعدة بيانات كبيرة للأسر الأكثر احتياجًا ويمتلك عددا كبيرا من موائد الرحمن، منوهًا بأنه يجرى العمل لتقديم يد العون للأسر الأكثر احتياجًا، وأصبح التحالف الوطني منتشرا في كل محافظات مصر.

وتابع: «العمل مستمر خلال شهر رمضان من أجل الوصول للأسر الأكثر احتياجًا».