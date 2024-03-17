بحبكة درامية مشوقة شهدت الحلقة 7 من مسلسل حق عرب تطورًا في الأحداث بشكل سريع، واليك موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 7.

موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 7

من المقرر أن يكون موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 7، في تمام الساعة 12 منتصف الليل وهي الإعادة الأولي للحلقة، على أن يكون موعد الإعادة الثانية في تمام الساعة 3 عصر غدا الاثنين.

قصة مسلسل حق عرب

وبواصل عرب السويركي والذي يجسد دوره الفنان أحمد العوضي رحلته داخل منطقة الدرب الأحمر وتحديدًا في المغربلين، إذ يواجه صراعات في حياته تتعلق بحبيبته تارة وتارة أخرى مع عمله في تجارة الأخشاب مع المعلم عبد ربه والذي يجسده الفنان رياض الخولي، فضلا عن ثأره ممن قتله والده، وهو من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.