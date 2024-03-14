مسلسل مسار إجباري الحلقة الثالثة.. «داش» و«عصام» يتحدان لسداد ديون والدهما

شهد مسلسل مسار إجباري الحلقة الثالثة لأحمد داش أحداثا مثيرة، حيث بدأت أسرتي عمر البرنس بالتقارب من بعضهما، خاصة بعد مقتل الأب عمر البرنس (محمود البزاوي) على يد عصابة المحامي مجدي حشيش (رشدي الشامي) والذي يترافع في قضية مقتل طالبة جامعية على يد الدكتور عصام صفوت والمحكوم عليه بالإعدام ظلما.

وخلال مسلسل مسار إجباري الحلقة الثالثة يتفاجأ الأخوان غير الشقيقين حسين (أحمد داش) وعلى (عصام عمر) بديون والدهم بعد وفاته والمتمثلة في شيكات بمبالغ مالية كبيرة وعدم دفع إيجار شقة عنايات لمدة 6 أشهر، ويترتب على ذلك أن يتحمل الأخوان رد هذه الديون لأصحابها.

مسلسل مسار إجباري الحلقة الثالثة لأحمد داش

وخلال الحلقة الثالثة من المسلسل يتلقى حسين رسالة تهديد من عصابة الدكتور مجدى حشيش عبر هاتفه المحمول ليبلغ على أخوه غير الشقيق، ويكتشف أنه تعرض لنفس التهديد، وهوما يدفعهم للاتحاد مرة أخرى لمواجهة عصابة الدكتور مجدي، وفي طريقهما يتعرضان لعلقة موت في إطار سلسلة من التهديدات المستمرة.

قصة مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجبارى، عمل درامي اجتماعي سريع تدور أحداثه في 15 حلقة، ويعرض في النصف الأول من شهر رمضان، ويضم عددا كبيرا من النجوم وهو من بطولة أحمد داش، عصام عمر، بسمة، صابرين، نور محمود، مي الغيطي، رشدي الشامي، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي وإخراج نادين خان.