موعد عرض الحلقة السابعة من مسلسل مسار إجباري.. كشف سر العصابة القاتلة

يختلف موعد عرض الحلقة السابعة من مسلسل مسار إجباري، إذ يتم عرضه عبر العديد من الشاشات يوميًا، وبذلك يمكن متابعة الحلقات في الأوقات التي تناسب مختلف المشاهدين؛ لتنوع عرضه.

موعد عرض الحلقة السابعة من مسلسل مسار إجباري، أصبح محل اهتمام العديد من عشاق الدراما، خاصة بعدما توصلت خديجة ابنه خالة حبيبة الطالبة المقتولة، إلى القاتل الحقيقي، وهم عصابة تجارة الأدوية الفاسدة، بسبب إجراء حبيبة أبحاثًا في هذه الشأن، وهو ما جعل العصابة تترصد لها وتقتلها، وتم اتهام الدكتور صفوت مصباح مدرس المادة فيها وحكم عليه بالإعدام.

موعد عرض الحلقة السابعة من مسلسل مسار إجباري

يأتي موعد عرض مسلسل مسار إجباري، الحلقة السابعة على قناة سي بي سي، وأون والأولى والحياة كما يلي:

- على القناة الأولى يعرض الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الساعة 11 صباحًا.

- على قناة CBC يعرض الساعة 6:05 مساءً.

- على قناة ON E يعرض في تمام الساعة 10:30 مساءً.

- على قناة الحياة يعرض المسلسل، الذي يجسد بطولته الفنان أحمد داش الساعة 11:15 مساءً.