الكشري وجبة المشاهير.. اعرف أسراره في «أطعم أكلة»

من أحد مطاعم الكشري الشهيرة في القاهرة، تقدم نهى الجوهري برنامج «أطعم أكلة»، المُذاع عبر تلفزيون «الوطن»، لتكشف عن أسرار هذه الأكلة وسر إقبال المشاهير على تناولها.

الكشري أكلة مصرية يقبل على تناولها المشاهير من خارج مصر، «مفيش حد بينزل مصر من المشاهير إلا وبيأكلها».

وأوضحت نهى الجوهري، أن لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح في جميع لقاءاته التلفزيونية تحدث عن أكلة الكشري، أكلة شعبية مصرية أصيلة يأكلها الجميع.

وتحدثت نهى الجوهري، عن أن هناك اختلاف كبير بين طعم الكشري المطهي في المنزل وبين الذي يباع في محل الكشري.