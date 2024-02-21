تحذير من مخاطر «الكشري الحلو» على السيدات.. وباحثة: يرفع من تكيسات المبايض
كتب:
منار مجدي
01:46 م | الأربعاء 21 فبراير 2024
الكشري الحلو
حذرت الدكتورة منال عز الدين، الباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، من خطورة تناول ما يُعرف بـ«الكشري الحلو»، موضحة أنه قنبلة سكرية مليئة بالدهون المشبعة والكربوهيدرات والسعرات الحراراية العالية، والطبق الواحد منه يمكن أن يصل إلى 2000 سُعر حراري.
مكونات الكشري الحلو
أضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين جومانا ماهر ومصطفى كفافي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الكشري الحلو عبارة عن أرز باللبن وكنافة وكريمة وبسكويت إضافة إلى صوص الشيكولاتة أو الكراميل والمانجا، وغيرها من الإضافات، مشيرة إلى أن تلك المكونات تحول الطعام من مفيد إلى ضار.
https://youtu.be/mNM2WQlCxS0?si=Xmx7xdWIrvlUKq2V
السكر يسبب مشكلات صحية كثيرة
وأشارت إلى أن كمية السكر الموجودة في الكشري الحلو تكاد تكون قاتلة، موضحة أن السكر يسبب مشكلات صحية كثيرة، إذ يزود نسب الالتهابات في الجسم، ويسبب مقاومة للأنسولين، ويرفع نسب تكيسات المبايض لدى السيدات، ويهدد الجسم بالإصابة بمرض السكر، علاوة على زيادة الوزن، وغيرها من الأضرار التي تشكل خطرا على صحة الإنسان.