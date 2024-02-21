تحذير من مخاطر «الكشري الحلو» على السيدات.. وباحثة: يرفع من تكيسات المبايض

حذرت الدكتورة منال عز الدين، الباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، من خطورة تناول ما ‏يُعرف بـ«الكشري الحلو»، موضحة أنه قنبلة سكرية مليئة بالدهون المشبعة والكربوهيدرات ‏والسعرات الحراراية العالية، والطبق الواحد منه يمكن أن يصل إلى 2000 سُعر حراري.

مكونات الكشري الحلو‏

أضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين ‏جومانا ماهر ومصطفى كفافي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الكشري الحلو عبارة ‏عن أرز باللبن وكنافة وكريمة وبسكويت إضافة إلى صوص الشيكولاتة أو الكراميل والمانجا، ‏وغيرها من الإضافات، مشيرة إلى أن تلك المكونات تحول الطعام من مفيد إلى ضار.‏

https://youtu.be/mNM2WQlCxS0?si=Xmx7xdWIrvlUKq2V

السكر ‏يسبب مشكلات صحية كثيرة

وأشارت إلى أن كمية السكر الموجودة في الكشري الحلو تكاد تكون قاتلة، موضحة أن السكر ‏يسبب مشكلات صحية كثيرة، إذ يزود نسب الالتهابات في الجسم، ويسبب مقاومة للأنسولين، ‏ويرفع نسب تكيسات المبايض لدى السيدات، ويهدد الجسم بالإصابة بمرض السكر، علاوة على ‏زيادة الوزن، وغيرها من الأضرار التي تشكل خطرا على صحة الإنسان.‏