أنس بوخش يتناول الكشري لأول مرة.. ويكشف سر شغفه بـ«كابتن ماجد» (فيديو)

كشف الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، عن سر شغفه بمسلسل الرسوم المتحركة «كابتن ماجد»، مؤكدًا أنه أثر على جيله بشكل كبير.

وقال «بوخش»، خلال لقاءه ببرنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة «DMC»، إن كابتن ماجد غير جيل بأكمله، حيث إن هناك جيلًا كاملًا في اليابان دخل كرة القدم بفضله.

وأضاف أن البعض أعتقد أنه سمى ابنه باسم «ماجد» بسبب حبه لكابتن ماجد.

أنس بوخش يتناول وجبة «الكشري» لأول مرة

وتناول أنس بوخش وجبة «الكشري» خلال استضافته بالبرنامج لأول مرة، مبديًا إعجابه به.

وكشف عن إصابته بالرباط الصليبي خلال ممارسته لعب كرة القدم، مؤكداً أن العودة من الإصابة بشكل طبيعي بعد العملية يحتاج 6 أشهر، وبالتالي يعتبر علاجها صعبًا.

واختتم بالإشارة إلى أنه قرر عدم ممارسة كرة القدم بعدما وصل لمرحلة من العمر وعلم أن ذلك «لن يأكله عيش»، وليس مستقبلا له، إذ كان حلمه الاحتراف، خاصة أنه لعب الكرة في أمريكا في الجامعة وفي فريق الولاية.