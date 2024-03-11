لماذا تُغلق محلات الكشري أبوابها في رمضان؟.. «العشاء الأخير»

في ظل أجواء البهجة التي سيطرت على الشوارع مع حلول شهر رمضان المبارك، لوحظ غلق محلات الكشري أبوابها أمام العامة لمدة شهر كامل كعادتها في كل عام، ومن ثمّ يُحرم محبو هذه الوجبة من تناولها خلال هذه الفترة، وهو ما جعل كلمة «محلات الكشري» بين الكلمات الأكثر تداولًا على موقع X «تويتر سابقًا» خلال الساعات الماضية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مُتسائلين عن سبب غلق محلات هذه الوجبة الشهيرة خلال شهر رمضان.

لماذا تغلق محلات الكشري في رمضان؟

وتداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي X بعض المنشورات التي تتساءل عن سبب غلق محلات الكشري في شهر رمضان، خاصة وأنّه الأكثر شعبية بين المصريين، إذ كتب أحدهم: «برده سؤال كل سنة اللي عاوز أعرف إجابته ليه محلات الكشري بتقفل في رمضان؟»، كما علقت أخرى: «محتاجة تفسير علمي ليه محلات الكشري بتقفل في رمضان بجد؟».

وتعددت الإجابات على سبب غلق محلات الكشري في رمضان بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي X، إذ كتب حساب باسم أيمن زغلول: «بيقفلوا علشان الحركة ضعيفة مبتغطيش مصاريف المحل من عمال وكهربا وغاز وكمان بتكون وفرصة لتجديد المحل وإصلاحه يعني الإغلاق سببه تجاري بحت».

كما علق أحدهم على هذا التساؤل قائلًا: «محلات الكشري قافلة لأسباب اقتصادية، يعني لما يكون شغال على 20% (كحد أقصى) من زبائنه/ طاقته الاستيعابية خلال فترة الـ8 ساعات الأولى، ثم يكون هناك ضغط شديد خلال الـ10 ساعات التالية هيفتح ليه؟، ثانيًا هو بيدي فترة راحة لعماله الصائمين حتى يستطيعوا العمل في الفترة المزدحمة».

أسباب تجارية أم عادة سنوية؟

وعلى الجانب الآخر وجد البعض أسبابًا أخرى لغلق محلات الكشري في رمضان بخلاف الأسباب التجارية والاقتصادية، إذ كتبت أحدهم: «محلات الكشري بتقفل أول اسبوع في رمضان عادة عشان أغلبه بيكون عزومات فالبنسبة لهم دي فرصة للإجازة و للتجديدات بالأخص أن العيد الصغير موسم بالنسبة لهم»، في حين يقول آخر: «محلات الكشري بتقفل في رمضان عشان المكونات بتاعته بتعطش جدًا وممكن مينفعش لا في فطار ولا سحور».

وبينما تغلق أغلب محلات الكشري أبوابها طيلة الشهر الفضيل، إلا أنّ بعض المحال تظل في خدمة زبائنها طوال شهر رمضان، والبعض الآخر يفتح أبوابه من بعد الإفطار وحتى السحور فقط.