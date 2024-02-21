تحذير لـ 5 فئات من تناول الكشري.. ماذا يحدث لجسمك؟

الكشري من الأكلات الشعبية المميزة، الذي يحب الكثيرون تناوله سواء في المنزل أو المحلات التي تشتهر بطهيه، لما يتميز به من مذاق لذيذ، فضلًا عن غناه بالعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، كالبروتين وعدد من الفيتامينات المفيدة، بحسبما أوضحه الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية في جامعة عين شمس.

فوائد تناول الكشري

وأضاف الحوفي خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الكشري يحتوي على كمية عالية من البروتين النباتي، الذي يتواجد في العدس والحمص، ما يساعد على تقوية العضلات وتقليل الشعور بالجوع، كما يحتوي على الألياف التي تحسن حركة الأمعاء وتساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي، فضلًا عن احتوائه على الكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية.

رغم اعتبار الكشري وجبة صحية متكاملة العناصر الغذائية، إلا أن أستاذ الأغذية حذَّر من تناوله في المحلات غير مضمونة النظافة؛ لأن هناك عددا من البكتيريا التي تنمو في الأرز والمكرونة وتنقل الأمراض، كما وجَّه تحذيرًا إلى عدد من الفئات التي ينبغي أن تتناوله بكميات محدودة أو تمتنع تمامًا عن تناوله حتى لا يسبب مخاطر على صحتهم، وتلك الفئات هي:

تحذير لـ 5 فئات من تناول الكشري

- مرضى السمنة: ينبغي على مرضى السمنة تناول الكشري بكميات محدودة؛ لأنه من الوجبات عالية السعرات الحرارية التي قد تزيد أوزانهم وتضر صحتهم.

- مرضى السكر: يحتوى الكشري على نسبة عالية من النشويات، التي تتواجد في الأرز والمكرونة، وتتحول إلى سكر في الدم، ما يستلزم تناوله بكميات محدودة لا تضر بصحتهم.

- مرضى القلب والأوعية الدموية: يضر الكشري بصحة مرضى القلب نتيجة احتوائه على الدهون المتحولة التي تنتج عند عمل الصلصة وقلي البصل في الزيت، ما يؤدي إلى ارتقاع نسبة الكوليسترول في الدم.

- مرضى القولون العصبي: الإكثار من تناول الكشري يسبب الانتفاخ والإمساك لمرضى القولون العصبي لأن البقوليات المتواجدة فيه تحتوي على مواد يُصعب هضمها.

- مرضى الحساسية: يعاني بعض الأشخاص من حساسية البقوليات وحساسية أنيميا الفول والقمح، وهي من الفئات الممنوعة من تناوله.