في مجال الطاقة.. مصر تتحول إلى قاعدة لإمداد أوروبا باحتياجاتها من الغاز

أوضح تقرير حكومي، أنّ تحول مصر إلى قاعدةٍ لإمداد القارة الأوروبية باحتياجاتها من الغاز الطبيعي أمرًا مهما وحيويًا للطرفين، حيث إن هذا الأمر يعطي للدول الأوروبية قدراً كبيرًا من الاستقلالية في مواجهة موردي الطاقة الرئيسيين لهم وعلى رأسهم بالتأكيد روسيا، كما يمنح للدولة المصرية والدول المنتجة المحيطة بها فرص تعظيم صادراتها من الغاز الطبيعي لدول الاتحاد الأوروبي.

مصر تبذل جهودا كبيرة لتعظيم قدرات البنية التحتية

في هذا الإطار، أوضح التقرير أن مصر تبذل جهوداً ومساعي كبيرة لتعظيم قدرات البنية التحتية للطاقة على مستوى الدولة المصرية بأكملها، وذلك بهدف تداول ونقل وتصدير الربط مع الدول الأخرى ودول الجوار، وهو ما يأتي في إطار تصور مصر في أن تكون مصدرًا رئيسيا للطاقة الكهربائية من موارد جديدة ومتجددة للعديد من دول الجوار.

القارة الأوروبية تسعى لسد جزء من احتياجاتها من الطاقة

وأشار التقرير إلى أن القارة الأوروبية تسعى لسد جزء من احتياجاتها من الطاقة عبر إمدادات الغاز القادمة من إفريقيا، ومنطقة شرق البحر المتوسط لتعويض واردات الغاز الروسي.