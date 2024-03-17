موعد الظهور الأول لمحمد صلاح مع منتخب مصر.. هل يغيب عن تصفيات المونديال؟

لم يكن الحظ رفيقًا لمحمد صلاح مع منتخب مصر في الأشهر الأخيرة، بعد تعرضه لإصابة قوية، جعلته بعيدًا عن الحسابات في بطولة كأس أمم إفريقيا بنسختها السابقة، إلى جانب خروجه من قائمة معسكر الفراعنة الأول تحت قيادة حسام حسن، للسبب نفسه، وعدم الجاهزية للمشاركة بشكل كامل، لذلك يفضل السير على برنامج للعودة بشكل تدريجي.. فما موعد الظهور الأول لمحمد صلاح مع المنتخب الوطني؟

متى يظهر محمد صلاح للمرة الأولى مع المنتخب تحت قيادة حسام حسن؟

حالة من الجدل أثيرت بشأن موقف محمد صلاح من المشاركة في المعسكر الأول لمنتخب مصر، تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام حسن، خاصة مع ظهوره رفقة ليفربول في مباراتين، قبل أن يخرج مدرب المنتخب ليؤكد أن رغبة النادي الإنجليزي واللاعب كانت منحه فرصة من أجل إدارة عدد الدقائق التي يمكن مشاركتها تحت رعاية طبية من ليفربول، من أجل تفادي تفاقم الإصابة مجددًا، ليبتعد بشكل رسمي عن معسكر مارس الجاري.

وسيكون محمد صلاح مستعدًا للدخول في قائمة معسكر يونيو المقبل، أي بعد 3 أشهر تقريبًا، من أجل المشاركة في استعدادات منتخب مصر، لخوض مباراتي غينيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026، بحسب ما أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال مداخلة عبر برنامج «ملعب أون تايم» على قناة «أون تايم سبورتس».

سبب غياب محمد صلاح عن معسكر مارس

محمد صلاح تعرض لإصابة قوية أثناء مشاركته مع منتخب مصر، في النسخة الأخيرة من بطولة كأس أمم إفريقيا، التي حصد لقبها منتخب كوت ديفوار، ليخرج من أرض الملعب مصابًا في مباراة غانا، ويبتعد عن الملاعب لأكثر من شهر، قبل العودة للمشاركة في مباراة بالدوري الإنجليزي، ويسجل ويصنع، وتتجدد إصابته ويغيب لشهر آخر، قبل أن يعود بشكل تدريجي للمشاركة، لكنه يفضل السير على برنامج تأهيلي يلزمه بعدد من محدود من الدقائق داخل الملعب، من أجل تفادي تكرر الإصابة الطويلة.