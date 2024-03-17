مسلسل مسار إجباري الحلقة 7.. عصام عمر وأحمد داش يطاردان قاتل والدهما

نجح «علي» و«حسين» أبناء عمر البرنس في الوصول إلى منزل الممرض الذي قتل والدهم، وذلك بعد سلسلة بحث طويلة والاستعانة بصديق حسين «الهاكر»، إلا أنَّ الأحداث شهدت مفاجأة لهم بعد أن وصلوا إلى منزل الممرض واكتشفوا مقتله، إلا أنَّهما تمكّنا من الهرب من المكان قبل أن يشاهدهما أحد، وتتواصل المفاجآت ضمن حلقة الليلة من مسلسل مسار إجباري الحلقة السابعة المعروضة على قناة CBC .

مسلسل مسار إجباري الحلقة 7.. عصام عمر يطارد قاتل والده

كما شهدت أحداث أمس الكشف عن القاتل الحقيقي للممرض، وهو مسعد (محسن منصور)، إذ خاف أن يعترف لابني البرنس علي وحسين عن سر قتله لوالدهم في المستشفى، خاصة في ظل عدم معرفة أحد حتى الآن أن عمر البرنس قد قُتل، ولم يموت بصورة طبيعية عدا ابنيه، وتتواصل الأحداث الليلة من مسلسل مسار إجباري الحلقة 7.

مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري الحلقة 7، كتب له السيناريو والحوار كلا من أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي وهو من إخراج نادين خان، وبطولة محمود البزاوي، وبسمة وأحمد داش وعصام طه وصابرين، ويُعرض يوميًا على 3 قنوات فضائية بالإضافة إلى القناة الأولى.