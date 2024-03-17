مسلسل حق عرب الحلقة 7.. هل ينفصل أحمد العوضي عن خطيبته؟

تشهد أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 7 تطورا كبيرا في الأحداث، حيث يعرض يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءَ عبر قناة ON Drama، خاصة بعد هروب «سميحة» التي تجسد دورها دنيا المصري، ابنة المعلم عبد ربه ويجسد دوره الفنان رياض الخولي، لإجبارها على الزواج بابن عمها دون موافقتها.

هروب دنيا المصري لحبيبها وليد فواز

وقررت سميحة الهروب إلي منزل حبيبها رباح أبو الدهب والذي يجسد دوره الفنان وليد فواز، والزواج منه بالأمر الواقع بعد هروبها من منزل والدها.

دينا فؤاد تحرر محضرا في القسم

وواصلت حنان والتي تجسد دورها دينا فؤاد أعمال النصب والسرقة، حيث افتعلت مشكلة وتم اصطحابها إلى قسم الشرطة لتحرير محضر رسمي وفض الاشتباك بينها وبين شخص ادعى أنّها سرقته، وشاهدها شخص من أهل منطقتها في الدرب الأحمر وذهب معها إلى قسم الشرطة، فهل يعلم خطيبها عرب السويركي الذي يجسد دوره أحمد العوضي ويتفصل عنها نهائيًا خاصة بعدما علم بتقدم رباح أبو الدهب لخطبتها، وهو ما ستكشف عنه الحلقة الجديدة مساء الليلة على شاشة ON Drama.

ويمكنك مشاهدة مسلسل حق عرب الحلقة 7 عبر تطبيق WATCH IT الإلكتروني الذي يتيح فرصة المشاهدة دون إعلانات وفواصل أثناء عرض الحلقة.