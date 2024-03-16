أحمد العوضي ومسلسل حق عرب يتصدران تريند «إكس»

ردود أفعال قوية حول مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي يجسد شخصية عرب السويركي، بتصاعد الأحداث بشكل تشويقي في كل حلقة، ما جعل المسلسل يتصدر تريند موقع التواصل الاجتماعي «إكس».

أحمد العوضي ومسلسل حق عرب يتصدران تريند موقع اكس

كما تصدر اسم الفنان أحمد العوضي الأكثر بحثًا في قائمة تريندات موقع التواصل الاجتماعي إكس، إذ احتل المركز الأول والثاني في بحث الجمهور.

موعد عرض الحلقة 6 من مسلسل حق عرب

وينطلق عرض الحلقة 6 من مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتعاد في الثانية عشرة بعد منتصف الليل، ومنصة WATCH IT الإلكترونية دون فواصل إعلانية.