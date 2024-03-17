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دراما المتحدة

ضبط 80 كيلو مخدرات بحوزة عصابة في دمياط

كتب:

محمد بركات
12:04 م | الأحد 17 مارس 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط، أنّ 3 عاطلين لهم معلومات جنائية، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية متخذين من دائرة مركز شرطة دمياط مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بدائرة القسم، وبحوزتهم «كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلوجرامات، كمية من مخدر البانجو وزنت 75 كيلوجراما، وكمية لمخدر الهيروين، وبندقية آلية، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات، وميزان حساس»، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ700 ألف جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.

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