أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية، موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الأحد 17-3-2024، من خلال إمساكية شهر رمضان المبارك 1445 هجريا، سابع أيام شهر رمضان، ليتمكن أهالي محافظة مطروح من التعرف على مواقيت الصلاة في مواعيدها.

موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الأحد

ويختلف موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الأحد 17-3-2024، تختلف من مدينة إلى أخرى، حيث كشفت إمساكية شهر رمضان أن موعد الأذان الساعة 6:21 مساء.

مساجد مطروح خلال شهر الصيام

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح الشيخ حسن عبد البصير عرفة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مساجد المحافظة تكثف من أنشطتها في شهر رمضان من خلال تنظيم دروس دينية للسيدات ومسابقات في القرآن الكريم وندوات تثقيفية وملتقى الفكر الإسلامي، خاصة في المساجد الكبيرة في كل مركز ومدينة في مراكز السلوم وسيدي براني والنجيلة ومرسى مطروح ورأس الحكمة والضبعة والعلمين والحمام وسيوة.