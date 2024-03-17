عضو بـ«الشيوخ» يطالب بتطوير الأسطول التجاري البحري

طالب النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطويل الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري، جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

الرئيس السيسي يوجه بتطوير النقل البحري

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن رئيس الجمهورية وجه قبل أكثر من عامين بتطوير النقل البحري المصري، خاصة الأسطول التجاري البحري وتطوير المواني، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي واستثماري وتجاري، بما يتسق مع الأمن القومي المصري، ويسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وفي ضوء ما يربط مصر مع التكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة، تعظيما لموقع مصر الجغرافي.

تطوير أسطول النقل البحري

وأشار النائب إلى أنه بعد مرور أكثر من عامين على تلك التوجيهات، ما زال الأسطول التجاري البحري يساهم مساهمة متواضعة للغاية في نقل تجارة مصر الخارجية، نتيجة لتقادم سفنه فنيا أو ارتفاع متوسط أعمارها، ومحدودية عدد السفن وتواضع حمولتها، حيث يبلغ إجمالي عدد سفن الأسطول التجاري المصري طبقا للتوزيع العمري والحمولات ما يقرب من 44 سفينة.