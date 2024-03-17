«الشيوخ» يناقش ملف تطوير أسطول النقل التجاري البحري اليوم

يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم ملف أسطول النقل التجاري البحري وذلك من خلال طلب المناقشة المقدم من النائب عادل اللمعي بشأن حول تطوير الأسطول التجاري البحري المصري وضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.

وكشف طلب المناقشة المقدم عن ضرورة وجود خطة تطوير الأسطول التجاري البحري تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق العائد الاقتصادي والتجاري والاستثماري المرجو منه، وفقًا لمقتضيات الأمن القومي المصري.

إنتاجية نقل تجارة مصر الخارجية

وتضمن طلب المناقشة تضاءل مستوى السفن في الأسطول التجاري المصري طبقاً للتوزيع العمري والحمولات، الأمر الذي أسهم في ضعف إنتاجية نقل تجارة مصر الخارجية ويرجع السبب في ذلك إلى لتقادم سفنه فنيًا أو ارتفاع متوسط أعمارها وتواضع حمولة بعض السفن.

تعزيز استراتيجية التجارة البينية المصرية

وأوضح طلب المناقشة الذي سيناقشه مجلس الشيوخ اليوم أهمية تعزيز استراتيجية التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وفي ضوء ما يربط مصر مع التكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة تعظيمًا لموقع مصر الجغرافي.