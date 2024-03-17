فتاة تلقي كلمة مصر أمام منتدى الشباب الدولي للوقاية من المخدرات في فيينا

ألقت حبيبة رسلان، متطوعة بصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، الكلمة الافتتاحية لمنتدى الشباب الدولي للوقاية من المخدرات، المنعقد على هامش فعاليات اجتماعات الدورة 67 الشق رفيع المستوى للجنة الدولية للرقابة على المخدرات، المنعقدة في مقر مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في فيينا.

حبيبة رسلان متطوعة بصندوق مكافحة الإدمان

حبيبة رسلان، 16 عامًا، متطوعة لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي منذ عامين، وحصلت على برامج تدريبية من الصندوق وتم تأهيلها للمشاركة في تنفيذ الأنشطة التوعوية للحماية من الإدمان، وتنفيذ برامج الوقاية في المدارس لتوعية الطلاب بأضرار المخدرات تحت إشراف المتخصصين في الصندوق أيضا المشاركة في تنفيذ برامج الحماية في المناطق المطورة.

وأكدت حبيبة، خلال إلقاء الكلمة الافتتاحية لمنتدى الشباب الدولي للوقاية من المخدرات، أهمية تعزيز دور الشباب للوقاية من تعاطي المخدرات وكيفية استثمار طاقاتهم في العمل التطوعي ما يزيد تعزيز الثقة.

تجربة الصندوق فى الوقاية المبكرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا قد اختارت الصندوق من ضمن 6 دول على مستوى العالم لعرض تجربة الصندوق في الوقاية المبكرة، حيث اعتبرتها من التجارب الرائدة وعرض الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي تجربة الصندوق فى الوقاية المبكرة، حيث تم اختيار 6 دول على مستوى العالم وهي مصر، المكسيك، البرازيل، إيطاليا، سنغافورة، قبرص لعرض تجاربهم في مجال الوقاية من تعاطي المخدرات.