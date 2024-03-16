مسلسل صدفة الحلقة 6.. طالبة تهدد ريهام حجاج بالقتل بسبب الإدمان

تشهد أحداث مسلسل صدفة الحلقة 6، العديد من الأمور المثيرة، خاصة أن حلقة أمس الجمعة انتهت بمواجهة نارية بين ريهام حجاج «صدفة»، ونور إيهاب «فرح» ابنة خالد الصاوي، إذ حاولت الأولى مساعدتها في التعافي من الإدمان، وهددتها بأن تخبر أسرتها بما تفعله إن لم تستجب.

مسلسل صدفة الحلقة 6.. تهديد ريهام حجاج بالقتل من طالبة

ولم تهتم نور إيهاب «فرح» لحديث معلمتها ريهام حجاج «صدفة»، إلا إنها قامت بتهديدها بطريقة غير مباشرة، بعدما أخبرتها بنيتها للحديث عن ذويها، قائلة: «ابعدي عني، أنا قتلت واحدة قبل كدة، وطلعت منها بسهولة».

وكشفت الأحداث الماضية، من مسلسل صدفة عن مراقبة ريهام حجاج «صدفة»، لخالد الصاوي وبناته، بهدف الانتقام منه، دون أن تكشف عن السبب وراء هذا الفعل، لذا ينتظر المشاهدون أحداث مسلسل صدفة الحلقة 6 لمعرفة تطورات الأحداث.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، من بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

ويُعرض العمل على عدة قنوات مختلفة، على شاشات المتحدة، حيث يبدأ العرض الأول على الحياة، dmc، والقناة الأولى المصرية، وcbc.