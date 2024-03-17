العلاقات المصرية القبرصية.. تاريخ طويل من التعاون المشترك بين البلدين

تتميز العلاقات المصرية القبرصية بمتانة في ظل تقارب اقتصادي وجغرافي وثقافي مشترك بين البلدين، وتعد القمة المصرية القبرصية اليونانية في أغسطس 2014 بداية التنسيق المصري القبرصي عقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم.

علاقات مصرية قبرصية قوية

وبحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز» في تقرير، فإن الاستثمارات القبرصية في مصر تضاعفت بنسبة 525% بين 2019 و2021، ووصل حجم الصادرات المصرية إلى قبرص 113 مليون دولار في 2020، كما أطلق الرئيس السيسي في 2017 مبادرة إحياء الجذور التي تستهدف تعزيز الترابط بين شعوب مصر وقبرص واليونان.

واستقبل الرئيس السيسي عام 2021، وزير خارجية قبرص حينها خريستودوليدس، كما هنأ الرئيس السيسي خريستودوليدس على انتخابه رئيسا لقبرص 2023، وبيّن التقرير أن الرئيس السيسي استقبل رئيس قبرص في أبريل 2023، حيث اختار خريستودوليدس القاهرة وجهة أولى عقب انتخابه رئيسا لبلاده.

عضوية مشتركة في منتدى شرق المتوسط

كما أن قبرص عضو بمنتدى غاز شرق المتوسط الذي تأسس بالقاهرة في 2019، وهناك اتفاقية لإنشاء خط بحرى ينقل الغاز من حقل أفروديت لمنشأة إدكو.

وتعود جذور العلاقات القبرصية المصرية إلى عام 1960، حيث تم تبادل السفارات بين القاهرة ونيقوسيا، وحرص الرئيس الراحل جمال عبد الناصر على إقامة حفل عشاء لتكريم رئيس قبرص الأسقف مكاريوس الثالث في 3 يوليو 1963، كما استقبل الرئيس الأسبق محمد أنور السادات رئيس قبرص في منزله بالجيزة عام 1974، كما استقبل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عام 2006 الرئيس القبرصي آنذاك تاسوس پاپادوپولوس.