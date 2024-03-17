حملات مكثفة في محيط المدارس والجامعات لضبط مروجي المخدرات

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة،عدة حملات أمنية مُكبرة إستهدفت ضبط مروجي المواد المخدرة بمحيط المدارس والجامعات والمعاهد والأندية ومراكز الشباب والمقاهي والأكشاك على مستوى الجمهورية.

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار 3 أيام عن ضبط 59 قضية متنوعة، بإجمالي عدد 72 متهما، وبحوزتهم المضبوطات الآتية:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (62,305 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (6,655 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس"الشابو" وزنت (5,250 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2,500 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (500 جرام).

عدد (46) قرص مؤثر – 500 أمبول.

عدد (100) قرص ترامادول.

تنفيذ (39) حكم قضائى متنوع.

ضبط (مبلغ مالي - سيارتين – 7 دراجات نارية – 68 هاتف محمول – 23 قطعة سلاح أبيض –3 ميزان حساس).