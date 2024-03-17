حملات مكثفة لرفع الإشغالات والإعلانات غير المرخصة في 3 مراكز بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع الإشغالات على حرم الطريق العام، وعدم التهاون حيال المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات.

تيسير حركة المرور أمام المارة

من جانبه، قال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية واصلت حملاتها لضبط حركة الشارع، حيث أسفرت الحملات عن تحرير20 محضر اشغال طريق خلال حملة لرفع الإشغالات بشوارع حي وسط المدينة، وتم التعامل الفوري برفع الإشغالات وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وفى سياق متصل، نفذ مركز ومدينة المنيا حملة مكبرة لإزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة من الشوارع والميادين على مستوى المدينة بالتنسيق مع قسم الإعلانات وقسم الكهرباء والإنارة العامة والتفتيش الإداري بالوحدة المحلية، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 15 إعلانا غير مرخص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تحرير محاضر إشغال طريق

وفي بني مزار، تم تحرير 20 محضر إشغال بشارعي بورسعيد والشواني خلال حملة إشغالات لضبط شوارع المدينة تيسير حركة السير أمام المارة من المواطنين والمركبات.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع المدينة، أسفرت عن تحرير 18 محضر إشغال و24 غرامة فورية و7 حالات إزالة فورية.