النائب طارق رسلان يطالب بإنشاء شركة مساهمة وطنية للنقل البحري

قال اللواء طارق رسلان، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر في مجلس الشيوخ، إن النقل البحري يمثل قاطرة مهمة للاقتصاد المصري.

تطوير أسطول النقل التجاري البحري

وأضاف «رسلان»، في كلمته بالجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة الطلب المقدم من النائب عادل اللمعي، وأكثر من 20 عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى منه ومن الموارد المتاحة بالموانئ المصرية، أن موقع مصر الاستراتيجي سواء في قناة السويس أو نهر النيل يتمتعان بأهمية كبرى، ومطلوب من الحكومه إزالة المعوقات وكذلك تعديل منظومه القوانين التي تحكم النقل البحري .

إنشاء شركة مساهمة وطنية للنقل البحري

وشدد «رسلان» على ضرورة إنشاء شركة مساهمة وطنية من البنوك والوزارات المعنية، للعمل في هذا النشاط، وتسهيل رفع العلم المصري على السفن مثل بنما والأردن، إضافة إلى زيادة سفن الصيد في الأسطول البحري المصري.