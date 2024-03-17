معلومات صادمة عن أزمة صحية تواجه أروى جودة.. «زيادة مفرطة في الوزن»

خلل بسيط في وظائف الغدة الدرقية قد يقلب حياتك رأسًا على عقب، باعتبارها تتحكم بشكل كبير في مستوى طاقة الجسم والمزاج العام، وهو الأمر الذي أثارته أروى جودة مؤخرًا، بعد ظهورها بوزن زائد في مسلسلها برمضان 2024.. فما تفاصيل الأزمة الصحية التي تعاني منها أروى جودة وأعراضها وأسبابها؟

أعراض خمول الغدة الذي تعاني منه أروى جودة

تلعب الغدة الدرقية دورًا حيويًا في تنظيم عملية التمثيل الغذائي، وهي العملية التي يحول بها الجسم الطعام إلى طاقة، وبالتبعية يحدث خللًا واضحًا في طاقة الشخص الذي يعاني من اضطرابات في الغدة الدرقية، إلى جانب زيادة في الوزن، مثلما أكدت أروى جودة أثناء ردها على إحدى المتابعات بعد تعليقها على وزنها الزائد بشكل ملحوظ بنحو 20 كيلو.

معلومات عن خمول الغدة الدرقية

رحاب خليل ميدان، مدير واستشارى مركز السكر والغدد الصماء بفاكسيرا، قالت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ زيادة الوزن من أبرز أعراض خلل وخمول الغدة الدرقية، لذلك يجب الحذر عند ظهور زيادة ملحوظة وغير معتادة، والتوجه إلى الطبيب سريعا لإعادة مستويات الغدة إلى طبيعتها، كما أشارت إلى عدد من الأعراض جاءت على النحو التالي:

- تعب.

- تساقط الشعر.

اكتئاب.

- زيادة الوزن من أهم أعراض الغدة الدرقية.

- حساسية للبرد وعدم القدرة على تحمل البرد.

- فرط النوم.

- جفاف الشعر.

- جفاف الجلد وشحوبه.

- تشنج عضلي.

- إمساك.

- انخفاض في التركيز.

- انتفاخ الساق.

- مشكلات في الذاكرة.

- عدم انتظام الدورة الشهرية.

وعن طرق العلاج، أكدت «ميدان» ضرورة إجراء فحوصات من أجل الوقوف على طبيعة الحالة ومنح الدواء المناسب والنظام الغذائي المقرر الانتظام عليه، من أجل تعويض هذا الخلل الهرموني.

وعرفت أيضًا قصور الغدة الدرقية قائلة: «قصور الغدة الدرقية أو الغدة الدرقية غير النشطة، يعرف بكونه حالة من الخمول تحدث للغدة الدرقية تتسبب في عدم إفراز هرمون الدرقية (الثيروكسين) بشكل كافٍ، وهو المتحكم في العديد من المهام التي تؤثر على النمو».