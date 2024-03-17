تعرف على السبب الحقيقي وراء زيادة أروى جودة 20 كيلوجراما

دائمًا ما يكون الفنان محط أنظار الجمهور، وذلك لمحاطته بأجواء من الشهرة، وأحيانًا يكون هذا الأمر نقمةً، خاصةً في حالة المرض.

فقد تعرضت الفنانة أروى جودة للهجوم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهورها في أحد الأعمال الرمضانية بوزن زائد.

سبب زيادة وزن أروى جودة 20 كيلو

وتعرضت أروى جودة لهجوم من إحدى المتابعات، التي علّقت على صورة كانت «أروى» قد نشرتها على تطبيق «إكس»، فكتبت: «أروى جودة وشها باظ.. مين دي؟ هو المنجد إياه.. خسارة».

وخرجت أروي جودة عن صمتها، وردت عبر تعليقات المنشور قائلةً: «الغبية اللي بتتكلمي عنها من غير ما تعرفيها دي عندها مشاكل في الغدة، وتخنت 20 كيلوجرامًا وبتحاول تلاقي العلاج الصح.. ربنا ما يوريكي ورمضان كريم».

أروي جودة تشارك جمهورها صور من الجيم

من المعروف عن الفنانة أروي جودة رشاقتها، وحبها للجيم، ولكن المرض كان سببًا في زيادة وزنها بشكل غير طبيعي، فدائمًا ما تشارك جمهورها بصور عبر حسابها على «انستجرام»، على مدار يومها الطبيعي.