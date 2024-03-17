طفرة مصرية في صادرات الغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي.. 8 ملايين طن

أكّد تقرير حكومي تفوق الصادرات المصرية من الغاز المسال في عام 2022 على قطر والجزائر وسلطنة عمان، وذلك من حيث نسبة النمو في إجمالي الصادرات مقارنة بعام 2021، إذ سجلت في الربع الأخير من العام الماضي نسبة نمو 13% على أساس سنوي وفق تقرير «أوبك» لعام 2023.

وأوضح التقرير أنَّ صادرات مصر من الغاز المسال في إجمالي عام 2022 سجلت النسبة الأعلى على مستوى الدول العربية، إذ تفوقت على سلطنة عمان التي ارتفعت صادراتها بنسبة 6.6% وقطر 2% فقط، إذ سجلت صادرات مصر من الغاز المسال خلال 2023 حوالي 7.4 ملايين طن مقابل حوالي 6.6 ملايين طن في عام 2021.

صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب

وحققت مصر رقمًا قياسيًا في صادرات الغاز لتصل إلى 8 ملايين طن، وتشمل صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب في عام 2022 مقارنة بنحو 7 ملايين طن في عام 2021، وعليه حققت مصر المركز الثاني عربيًا والخامس عالميًا في التصدير للدول الأوروبية.

ووفقًا للبيانات المُعلنة، تصدرت تركيا قائمة الوجهات المستقبلة لصادرات وشحنات الغاز المسال المصري من محطة دمياط بحصة 27%، ثم جاءت إسبانيا بحصة 21%، وهولندا بـ9% وكوريا الجنوبية بـ6% وفرنسا بـ8%، وتوزعت الصحة المتبقية على عدة أسواق أخرى، واستحوذت الأسواق الأوروبية مجتمعة بما فيها المملكة المتحدة وتركيا على نحو 82% من إجمالي صادرات محطة دمياط للإسالة خلال العام الماضي.

تعميق أسواق الغاز الطبيعي

ووفق التقرير، فإنّه مع زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال بشكل أكبر وتعميق أسواق الغاز الطبيعي المسال الأوروبية المتوسطية، فإن الاتحاد الأوروبي يدرك دور مصر المتنامي لتصبح مركزًا إقليميًا للغاز الطبيعي، وعليه فإن الاتحاد الأوروبي يمكنه الاعتماد على هذه الشراكة التي تُعد محورية في جهود الاتحاد لتنويع واستقرار الإمدادات لمواطنيه.

وأكّد التقرير أنَّ بناء شراكات جديدة مع مصر يُعد أمرًا أساسيًا في الوقت الذي يبتعد فيه الاتحاد الأوروبي عن إمدادات الغاز من موسكو وبالإضافة إلى تعزيز التشاركية الحالية مع مصر.