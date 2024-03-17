منتدى غاز شرق المتوسط.. مورد رئيسي لدول الاتحاد الأوروبي

أكّد تقرير حكومي أنَّ منتدى غاز شرق المتوسط يعزز دور الدول المنتجة للغاز الطبيعي في شرق المتوسط، لتكون موردًا رئيسيًا لدول الاتحاد الأوروبي في مجال الغاز، إذ يسمح المنتدى بوجود تنسيق وتعاون بين مصر إحدى دول المنتدى، والدول الكبرى المنتجة للغاز الطبيعي في المنطقة لزيادة معدلات إنتاج الغاز، وإعادة تسييله وتصديره لأوروبا ضمن بدائل الغاز الروسي للقارة الأوروبية لا سيما مع وجود وحدتي إسالة الغاز الطبيعي في مدينتي دمياط وإدكو.

تعزيز الثقل السياسي الإقليمي والدولي

ووفق التقرير، فإنّ المنتدى يُشكل إحدى أدوات تحول مصر لمصدر إقليمي للطاقة في المنطقة، إذ تمتلك الدولة المصرية جميع القدرات لتنفيذ هذا المشروع الحيوي، فمصر لديها إمكانات هائلة تؤهلها لهذا الأمر، ويساعد المنتدى الذي دعت مصر إلى تشكيله على تعزيز ثقلها السياسي الإقليمي والدولي، خاصة في ظل الترحيب الأوروبي، فقد استطاعت القاهرة تقديم نفسها بشكل سياسي واقتصادي وذلك من خلال التنسيق الذي تم بين مصر والدول الأخرى في منطقة شرق المتوسط.

ووفق التقرير، فمن المتوقع أن تسارع دول خارج المنتدى إلى الانضمام إليه في المستقبل القريب ومع الأخذ في الحسبان أن هذا التكتل لن يسمح لأي دولة بالتنقيب عن الغاز الطبيعي دون التوقيع على اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية مع باقي الدول المطلة على البحر المتوسط.

مشاريع الغاز الطبيعي

ولذلك في فبراير 2024، أبدت بلغاريا اهتمامًا للتعاون مع مصر في قطاع الطاقة لا سيما فيما يتعلق بمشاريع الغاز الطبيعي، كما جددت رغبتها في المشاركة بمنتدى غاز شرق المتوسط، بحسب التقرير.