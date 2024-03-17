حكايات عباس الضو وسلامة فراويلة في حلقة جديدة من «تريندات زمان» (فيديو)

تناولت الحلقة الجديدة من برنامج «تريندات زمان»، المذاع عبر «تليفزيون الوطن»، وتقدمه رانيا ناصر، حكاية 32 عامًا مضت على أول عرض لمسلسل المال والبنون، وحكايات عباس الضو وسلامة فراويلة مع ملايين المشاهدين.

وقالت رانيا ناصر، «المال والبنون واحد من أهم مسلسلات التليفزيون المصري، عُرض الجزء الأول منه فى رمضان 1992، من بطولة أحمد عبد العزيز، وشريف منير، وفايزة كمال، وعبد الله غيث، ويوسف شعبان، وأحمد راتب، وفادية عبد الغني، وسيد زيان، وعبلة كامل، ووحيد سيف».

قصة مسلسل المال والبنون

وأضافت قائلًة «الممثلين اللى عاشوا أدوار فى المسلسل عاشوا ما يقرب من 32 سنة في وجدان الناس، ولسه هتعيش كمان وكمان، حدوتة المسلسل اللى كتبه محمد جلال عبد القوي وأخرجه مجدي أبو عميرة بسيطة جدًا، هي ليست حكاية سلامة فراويلة العامل البسيط فى الصاغة اللي لقى كنز أثري، وطلب من صديقه عباس الضوي إنه يشاركه فيه، ويرفض عباس لأن المال مش حلال».

وتابعت: «ويفضل عبس الضو طول أحداث المسلسل يحاول يحمي أولاده منها، لكن الحدوتة ممكن نلخصها فى كوبلية من كوبليات التتر الجميل اللي كتبه الشاعر العظيم سيد حجاب، واللي بيقول فيه (المال تجيبه الريح وتاخده الهوايل، أما البنون يوم الحساب بيفوتونا)».