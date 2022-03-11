علي الحجار يبدأ حفله في مهرجان أبيدوس بأغنية المال والبنون

افتتحت أمس الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء بمحافظة سوهاج، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر في الفترة من 10 حتى 12 مارس.

ومن جانبه، قال الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إن الهدف الرئيسي من مهرجان أبيدوس الغنائي المقام حاليا بمحافظة سوهاج هو تعريف الشباب والأطفال بتراث بلدهم.

رئيس الأوبرا: فعاليات تعريف الشباب بالآثار بدأ منذ أول يوم من المهرجان

وأشار رئيس الأوبرا في تصريح خاص لـ«الوطن»، بأن فعاليات تعريف الشباب بآثار بلدهم بدأت منذ أيام بإقامة مهرجان دندرة للغناء والموسيقى التي ضمَّت عددا من المطربين منهم هاني شاكر، وريهام عبد الحكيم، وإيمان عبد الغني، والسوري طارق طرقان، وحاليا في أبيدوس تضم كلا من هشام عباس، وعلي الحجار، ومدحت صالح.

علي الحجار يبدأ حفلته بالمال والبنون

بينما يحيي الفنان علي الحجار، حفلا غنائيا حاليا، وذلك على هامش فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقي والغناء، في دورته الأولى التي تقام في سوهاج، وبدأ الحفل بأغنية المال والبنون، ومن المتوقع أن يقدم لجمهوره مجموعة من أغانية القديمة والحديثة.

مشاركة هشام عباس في اليوم الأول من مهرجان أبيدوس

وقدم الفنان هشام عباس أمس، حفلا تفاعل معه الجمهور، وذلك داخل معبد أبيدوس بسوهاج الذي يعد من أهم المتاحف في مصر، وقدم مجموعة من أغنيته من أبرزهم «قول عليا مجنون، ويتربى في عزو، ليلة وليلة، تعالى بالحب هتخدي عيني، آه من عينيها السود».