مسلسل صدفة الحلقة 7.. زوج ميار الغيطي يكتشف خيانتها بعد اختراق الهاتف

تشهد أحداث مسلسل صدفة الحلقة 7، بطولة ريهام حجاج، المقرر عرضها اليوم على شاشات المتحدة، مواجهة زوج ميار الغيطي، لها بعدما قام بتهكير واختراق هاتفها للتأكد من خيانتها له.

مسلسل صدفة الحلقة 7 بطولة ريهام حجاج

واستعان زوج ميار الغيطي، خلال أحداث الحلقة الماضية، الذي يعمل طبيبا نفسيا، بأحد حالاته، الذي اعتاد اختراق الهواتف، لاختراق هاتف زوجته.

وبالفعل قام الشخص بإرسال لينك له ليرسله لزوجته، وهو لينك اختراق غير محمي، وعندما أعاد توجيه لها، وقامت بفتحه، اختراق بياناتها وتأكد من خيانتها له.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة من بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.