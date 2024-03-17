ينتظر متابعو الفنانة ريهام حجاج موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 7، على قنوات المتحدة المختلفة، المقرر أن تشهد العديد من الأحداث، خاصة بعد أن اكتشفت صدفة أزمة زيجتها في غير وعيها، وتشويه سمعتها، حتى أنّها تعرضت للظنون والشكوك من أقرب الناس إليها.

موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 7

ويأتي موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 7 بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً وهو العرض الأول.

ويأتي موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 7، على قناة cbc اليوم، بطولة ريهام حجاج، في تمام الساعة 10:30 مساءً، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

بينما يأتي موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 7، بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا.

ويكون موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 7، على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.