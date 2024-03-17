موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 7.. ريهام حجاج تدافع عن سمعتها

ينتظر محبو الفنانة ريهام حجاج موعد عرض مسلسل صدفة، الحلقة 7، المقرر أن تشهد العديد من الأحداث الدرامية المشوقة، خاصة بعد ادعاءات رشدي الشامي ومحاولاته تشويه سمعة الأخيرة، واتّهامها بمرافقته ليلة كاملة، مقابل 300 ألف جنيه، بدعوى وجود عقد زواج بينهما.

موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 7

ويأتي موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة، في تمام الساعة 8:15 مساءً، وهو العرض الأول.

ويكون العرض الثاني من مسلسل صدفة الحلقة 7، بطولة ريهام حجاج، على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

بينما تأتي الحلقة 7 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى، في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا.

ويعرض مسلسل صدفة الحلقة 7 على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.