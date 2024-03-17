 مسلسل صدفة الحلقة 7.. هل تذهب ريهام حجاج إلى الطبيب للتأكد من زواجها؟

تشهد أحداث مسلسل صدفة الحلقة 7، المُقرر عرضها اليوم على شاشات المتحدة، العديد من الأحداث الدرامية الاجتماعية، خصوصًا بعدما طلبت شقيقة صدفة «حنان» التي تؤدي دورها رحاب الجمل، من الأولى الذهاب لطبيب للتأكد من كونها تزوجت وهي دون وعيها كما ادعى «رشدي الشامي»، أم أنّها مجرد ادعاءات.

مسلسل صدفة الحلقة 7

كان رشدي الشامي، زوّر عقد زواج بصدفة وأكد لزوج شقيقتها، أنّها رافقته ليلة كاملة، في فندق مقابل 300 ألف جنيه.

موعد مسلسل صدفة الحلقة 7

ويأتي موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً وهو العرض الأول.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة من بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.