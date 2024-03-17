موعد أذان المغرب في تونس اليوم الأحد 17-3-2024.. يختلف من محافظة لأخرى

في سابع أيام شهر رمضان المبارك، كشفت وزارة الشؤون الإسلامية في تونس عن مواقيت الصلوات الخمس، وموعد أذان المغرب في تونس اليوم الأحد 17-3-2024، حيث يحرص كثيرون على أداء الصلاة في موعدها للتقرب من الله عز وجل.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم الأحد 17-3-2024

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» في تقريرها التالي مواقيت الصلاة، وموعد أذان المغرب في تونس اليوم الأحد 17-3-2024، والتي تختلف من محافظة أو بلدة لأخرى لبضع دقائق.

وموعد أذان المغرب في تونس اليوم الأحد 17-3-2024 في محافظة أريانة يحين في الساعة 6:29 مساءً، أما مواقيت الصلاة الأخرى فأشارت وزارة الشؤون الإسلامية إلى أن صلاة الفجر تحين الساعة 4:52 صباحًا، والشروق 6:26 مساءً، وصلاة الظهر 12:28 مساءً، وصلاة العصر 3:53 مساءً، وصلاة العشاء 7:53 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الأحد في محافظة جربة

ويحين موعد أذان المغرب في تونس اليوم الأحد في محافظة جربة عند الساعة 6:27 مساءً، بينما تحين صلاة الفجر عند الساعة 4:53 صباحًا، والشروق 6:23 صباحًا، وصلاة الظهر 12:25 مساءً، وصلاة العصر 3:51 مساءً، وصلاة العشاء تكون عند الساعة 7:48 مساءً.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم الأحد بمحافظة قابس

وفي محافظة قابس التونسية يحين موعد أذان المغرب عند الساعة 6:30 مساءً، أما الفجر فحين في الساعة 4:56 صباحًا، والشروق عند الساعة 6:26 صباحًا، وصلاة الظهر الساعة 12:28 مساءً، وصلاة العصر 3:54 مساءً، وصلاة العشاء 7:51 مساءً.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم الأحد بمحافظة صفاقس

وفي محافظة صفاقس، يحين أذان المغرب عند الساعة 6:27 مساءً، وصلاة الفجر 4:52 صباحًا، والشروق 6:24 صباحًا، والظهر 12:26 مساءً، والعصر 3:51 مساءً، والعشاء 7:49 مساءً.