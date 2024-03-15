مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الجمعة 15-3-2024

يحدث المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، يوميا مواقيت الصلاة في تونس كل يوم، من أجل تحديد مواعيد الفروض الخمسة وصلاة التروايح، أيضا ضبط مواقيت الإمساك والإفطار، كما نشر تحديثات موعد أذان الفجر في تونس اليوم الجمعة 15-3-2024.

مواقيت الصلاة في تونس اليوم الجمعة 15-3-2024

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي أن مواقيت الصلاة في تونس اليوم الجمعة 15-3-2024، التي تبدأ من الساعة 5:03 بأذان الفجر وحتى صلاة العشاء في تمام الساعة 7:54 مساء.

موعد أذان الفجر في تونس اليوم الجمعة 15-3-2024

ويكون موعد أذان الفجر في تونس اليوم الجمعة 15-3-2024، في تمام الساعة 5:03 صباحا، وفي قرطاج في نحو الساعة 5:02 صباحا، أما في صفاقس يكون موعد أذان الفجر في تمام الساعة 5:03 صباحا.

موعد أذان الظهر في تونس اليوم الجمعة 15-3-2024

ويكون موعد أذان الظهر في تونس اليوم الجمعة 15-3-2024 في تمام الساعة 12:35 ظهرا، وفي مدينة قرطاج في نحو الساعة 12:35 ظهرا، وفي صفاقس في تمام الساعة 12:34.

موعد أذان العصر في تونس اليوم الجمعة 15-3-2024

موعد أذان العصر في تونس اليوم الجمعة 15-3-2024، في تمام الساعة 3:51 عصرا، وأيضا في مدينة قرطاج في تمام الساعة 3:51 عصرا وفي صفاقس يكون في تمام الساعة 3:51.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم الجمعة 15-3-2024

ويكون موعد أذان المغرب في تونس اليوم الجمعة 15-3-2024 في تمام الساعة 6:29 مساء وأيضا في مدينة قرطاج 6:29، وفي صفاقس يكون موعد أذان المغرب 6:29 مساء.

عدد ساعات الصيام في تونس اليوم الخميس 15-3-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في تونس اليوم، نحو 15 ساعة من الفجر للمغرب.