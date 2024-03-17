كشف المعهد الوطني التونسي للرصد الجوي، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الأحد 7 أيام شهر رمضان المبارك، إذ أن مواقيت الصلاة خلال شهر الصيام المبارك لها أهمية قصوى لمعرفة موعد بدء الصيام، والإفطار، ومواقيت الفروض الخمسة.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الأحد 17-3-2024

في السطور التالية ترصد «الوطن» لقرائها مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الأحد، تسهيلا على مسلمي الدول العربية لمعرفة مواعيد الفروض الخمسة، ووقت الإمساك، والإفطار.

موعد أذان الفجر في تونس اليوم الأحد 17-3-2024

بحسب توقيت العاصمة التونسية فإن موعد أذان الفجر في تونس اليوم الأحد سيكون في الساعة 4:53 بمدينتي أريانا، وبنزرت، إذ تقع تلك المدن على نفس خط الطول أما في مدينة سوسة، يكون الأذان قبل العاصمة بدقيقة.

موعد أذان الظهر في تونس اليوم الأحد 17-3-2024

ووفقا لما نشره معهد الرصد الجوي التونسي، فإن موعد أذان الظهر في تونس اليوم الأحد سيرفع الساعة 12:35 في العاصمة وعدد من المدن الواقعة على نفس خط الطول، وفي مدينة قرطاج يرفع الأذان قبل العاصمة بدقيقة واحدة أي في الساعة 12:35.

موعد أذان العصر في تونس اليوم الأحد 17-3-2024

ويكون موعد أذان العصر في تونس اليوم الأحد، الساعة 3:52 بحسب توقيت العاصمة.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم الأحد 17-3-2024

موعد أذان المغرب في تونس اليوم الأحد، سيرفع في الساعة 6:31 معلنا عن موعد إفطار المسلمين.

موعد أذان العشاء في تونس اليوم الأحد 17-3-2024

موعد أذان العشاء في تونس اليوم الأحد، يكون في الساعة 7:56 أي بعد موعد الإفطار بساعة و25 دقيقة ويليها صلاة التراويح المخصصة لشهر رمضان المعظم.

عدد ساعات الصيام في تونس اليوم الأحد 17-3-2024

تصل عدد ساعات الصيام في تونس اليوم الأحد، 13 ساعة و34 دقيقة، وتزيد تدريجيا يوميا نحو دقيقة أو دقيقتين.