 آخر موعد لحجز وحدات الصحفيين بالعاصمة الإدارية الجديدة

أعلنت نقابة الصحفيين، أن آخر موعد لحجز وحدات العاصمة الإدارية السبت القادم 23 مارس 2024، ويبلغ سعر المتر 15970 جنيهًا بخلاف نسبة التميز، بمساحات تتراوح بين «114م، 136م، 140م» وبيان الوحدات متوافر بمركز الخدمات في النقابة.

وحدات العاصمة الإدارية

وأوضحت النقابة أنه يُسدد 20% من إجمالي قيمة الوحدة كمقدم حجز + 1% مصاريف إدارية، 0.5% من قيمة الوحدة «مجلس أمناء» ويُسدد 10% من قيمة الوحدة عند الاستلام، بالإضافة إلى وديعة الصيانة المقررة بواقع 5% من قيمة الوحدة مع مراعاة أنه تحددت قيمة تقديرية 1% من قيمة الوحدة لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب تسدد مقدمًا عند التعاقد، لحين تحقيق عائد للوديعة.

ويتم عمل التسوية فى نهاية العام، على أن يُقسط الباقي وقدره 70% من قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات محمّلة بالأعباء البنكية «سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى + 2% وزارة المالية + 0.5% مصاريف إدارية»، وتقدم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل الاستلام، ويستحق القسط الأول بعد 3 شهور من تاريخ الاستلام، والتقديم بمركز الخدمات في الطابق الأول.

شروط حجز وحدات العاصمة الإدارية

الحجز لمن لم يسبق له الاستفادة من مشروعات الإسكان بالنقابة من قبل «أراضي – شقق مدينة الصحفيين بالتجمع – سكن أكتوبر – مدينتي – سكن وإسكان مميز العلمين – جنة القاهرة الجديدة – جنة المنصورة – الإسكان الاجتماعي – بيت العيلة –قرية الياسمين - في حالة زيادة الأعداد تُجرى قرعة علنية، لتبدأ بعدها إجراءات سداد مقدم الحجز.