سحور صحي لمرضى السكر في رمضان.. احرص على تناوله

حالة من القلق تسيطر على مرضى السكري أثناء الصيام خلال شهر رمضان المبارك، خوفا من حدوث أي اضطرابات في مستويات السكر بالدم بين انخفاض وارتفاع، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير سحورا صحيا لمرضى السكر لتجنب أي مخاطر، حيث يجب على الأشخاص اتباعه خلال الشهر الكريم.

هناك أطعمة عديدة تتضمن سحورا صحيا لمرضى السكر ومنها تناول وعاء من الحبوب الكاملة مع الحليب قليل الدسم وأيضا تناول طبق من الفول أو البيض مع الخبز المحمص، بالإضافة إلى تناول علبة من الزبادي والفواكه غير المحلاة وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك».

سحور صحي لمرضى السكر

وعلى الجانب الآخر، قدمت هيئة الدواء المصرية في وقت سابق، عدة نصائح يجب على مرضى السكري اتباعها في شهر رمضان المبارك والتي منها، تأخير فترة السحور قدر الإمكان، وأيضا التركيز على الكربوهيدرات المعقدة، مثل الحبوب الكاملة، بالإضافة إلى تناول البقوليات كالحمص والفول، حيث إنها غنية بالبروتين.

وجاءت من ضمن النصائح التي قدمتها هيئة الدواء المصرية، هى تناول الدهون المفيدة مثل زيت الزيتون وأيضا تناول مصادر البروتين الجيدة والمتنوعة وقليلة الدهون مثل «الجبن قليل الدسم» وبكميات سليمة، وكذلك الامتناع عن الدهون المضرة كالمقليات وتجنب الأطعمة المالحة والمخللات، وشرب كميات كافية من الماء.

أعراض مرض السكر

هناك العديد من الأعراض التي تدل على الإصابة بمرض السكر والتي منها: