أمطار خفيفة ونشاط للرياح بالإسماعيلية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

تعرضت الإسماعيلية، اليوم الأحد، لسقوط أمطار خفيفة في عدة أنحاء، خاصة المناطق الشمالية، مع نشاط كبير للرياح على معظم أنحاء المحافظة.

سقوط أمطار في الإسماعيلية

وشملت الأمطار مدينة الإسماعيلية وأجزاء من مركز القنطرة غرب ومركز القنطرة شرق ومركز ومدينة فايد، فيما انخفضت الأمطار بشكل كبير في مدن ومراكز التل الكبير والقصاصين وأبو صوير.

وامتدت الأمطار لتشمل طرق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي والإسماعيلية السويس، وطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، ومحور 30 يونيو وطريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي.

رياح تضرب مدن القناة

وتعرضت مدن القناة لرياح شديدة خلال الساعات القليلة الماضية، امتدت لتشمل مدن محافظة الإسماعيلية، مع رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى في جميع المراكز والقرى.

وشددت الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء المواطنين على ضرورة الحيطة والحذر حال الخروج من المنازل اليوم، وضرورة ارتداء الكمامات لمرضى الجيوب الأنفية بسبب حركة الرياح المحملة بالأتربة.

تجنب الوقوف أسفل اللوحات الإعلانية

كما ناشدت الشبكة الوطنية للطوارئ المواطنين بعدم الوقوف أسفل اللوحات الإعلانية نهائياً، أو الوقوف أسفل الأشجار والبنايات المتهالكة لعدم تعريض حياتهم للخطر بسبب نشاط الرياح.