أمطار تضرب 5 محافظات اليوم.. تصل إلى القاهرة الكبرى

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من أمطار تضرب 5 محافظات اليوم، وتصل إلى القاهرة وشمال وجنوب الصعيد، في ظل حالة عدم الاستقرار الذي تمر به البلاد حاليا بسبب منخفض جوي جديد يساهم في زيادة نشاط الرياح وتكاثر السحب الممطرة.

أمطار اليوم تضرب 5 محافظات

وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان، إلى أن أمطار اليوم تضرب 5 محافظات، بدءا من السواحل الغربية للبلاد وتمتد للداخل على مدار اليوم، وهي أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من البلاد، وخفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال وجنوب الوجه البحري والصحراء الغربية، في حين تصبح الأمطار رعدية أحيانا على عدد من محافظات شمال ووسط الصعيد ومحافظة جنوب سيناء وتمتد الى محافظة البحر الأحمر، وذلك على فترات متقطعة.

سقوط أمطار على القاهرة

وأضافت الأرصاد الجوية، أن أمطار اليوم ستمتد خفيفة ومتوسطة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناة وصولا إلى محافظات جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

نشاط للرياح المثيرة للرمال

كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية وجنوب سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على مناطق من جنوب البلاد والصحراء الغربية.